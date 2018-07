Mooncard, pour faciliter les paiements en entreprise

DéplacementsPros : En quoi l'offre de Mooncard est-elle différente de celles qui existent déjà sur le marché ?

Tristan Leteurtre : Je n'aime pas le mot différence car nous avons avant tout cherché à simplifier la gestion des dépenses réglées avec une carte de crédit. Nous nous sommes aperçus que beaucoup d'entreprises ne possédaient pas d'outils de paiement capable de récupérer naturellement les données.



Pour un service comptable, plus le travail est simplifié, plus la gestion est aisée et le contrôle, voire l'intégration dans les outils comptables se fait rapidement. Cette chaîne est synonyme d'économies. Concrètement, dès qu'un collaborateur titulaire de la carte engage une dépense, il reçoit un SMS qui lui rappelle qu'il doit photographier le reçu avec notre application.



Toutes ces informations sont automatiquement récupérées par Mastercard qui nous les transmet. A partir de là, s'engage le travail de reconnaissance et de gestion. La connexion qui est établie avec les agendas en ligne permet de compléter la note, d'indiquer les éventuels invités d'un repas ou le lieu où a été réalisé l'achat.



En résumé, notre solution permet d’automatiser les saisies utilisateur et comptable, le remplissage automatique des notes de frais et de générer les écritures comptables vers tous les logiciels comptables du marché. Des sujets qui sensibilisent les services comptables.



Tout cela permet l'automatisation de la note de frais. Un savoir-faire qui repose sur une chaîne technologique fiable.