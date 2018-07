Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Tolède (Espagne)

Le boutique-hôtel Eugenia de Montijo, Autograph Collection, propose 40 chambres et 2 suites offrant des vues sur la ville ou sur les monts de Tolède (au Sud de Madrid). Outre, le design, imaginé par les architectes espagnols Manuel Bernard et Sainz de Vicuña, qui mêle l'essence traditionnelle du bâtiment au chic moderne, les chambres offrent le wifi gratuit, le nécessaire pour se faire un café ou encore un espace de travail.Par ailleurs, les voyageurs d'affaires ont à leur disposition deux espaces de restauration, un spa et un petit centre fitness. De plus, les entreprises peuvent y organiser des événements grâce à deux salles de réunion d'une capacité maximale de 25 et 40 personnes respectivementPlaza de Juego de Pelota 7,Toledo 45002EspagneTel : +34 925 27 46 90