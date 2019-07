Omio : quelle est la meilleure infrastructure de train à grande vitesse au monde ?

Sur la première marche du podium, la Chine avec ses 30 577 kilomètres devant le Japon et l'Espagne. La plateforme de réservation multimodale a classé chaque pays en fonction de la vitesse opérationnelle, de la longueur de voie en exploitation et en construction.L’Europe, seul continent où les trains à grande vitesse franchissent les frontières internationales, compte six pays parmi les 10 premiers du classement. Le service TGV ouvrit au public entre Paris et Lyon le 27 septembre 1981, inscrivant ainsi le pays dans l'Histoire ferroviaire à grande vitesse 17 ans après le Japon avec son Shinkansen en service depuis 1964.En Europe, l'Allemagne devance le Royaume-Uni avec 14 fois la longueur de la ligne à grande vitesse en opération. Et le TGV Intercité, en France, affiche un record de vitesse de 575 km/h, ce qui en fait le plus rapide au monde.