Paris : des billets de spectacles en vente dans le métro

Le "Kiosque du métro", installé à Saint-Lazare, offre la possibilité aux voyageurs d’acheter des billets de spectacles, musées, cirques, théâtre et autres divertissements. Grâce au partenariat noué avec BilletRéduc, les utilisateurs peuvent bénéficier d’offres promotionnelles et d’offres exclusives disponibles sur cette nouvelle installation.



Comment ça marche ?

Le "Kiosque du métro" est doté d’une borne wifi (technologie Fast Point), permettant de se connecter directement au site Web le "Kiosque du métro" qui propose les offres promotionnelles.



Concrètement, à proximité de l'installation l’utilisateur connecte son smartphone à la borne wifi et voit une page Web dédiée s’ouvrir sur son téléphone. Il fait alors son choix parmi les spectacles proposés et saisit son adresse mail afin de pouvoir conclure la commande et payer.



Pour procéder au paiement sécurisé, le client peut soit payer directement sur l’écran avec une carte bancaire permettant le paiement sans contact (dans la limite de 20€), soit régler directement depuis son smartphone en saisissant son numéro de carte bancaire.