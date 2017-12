Paris, toujours reine des locations de voiture

Plus surprenant, les tarifs en Corse sont pour la 1ère fois depuis longtemps à la baisse, et inférieur aux tarifs parisiens, un effet correctif du marché vis-à-vis de tarifs particulièrement hauts les années précédentes"

"L'Espagne reste la destination la moins chère dans le top 10 des destinations. Les prix en Espagne continuent même à baisser en raison d'une concurrence exacerbée et d'un déséquilibre très important entre haute et basse saison : les stocks sont tellement importants en basse saison que les loueurs pratiquent des tarifs extrêmes, jusqu’à 20 centimes la journée de location".

Paris est toujours sur la première marche du podium des villes enregistrant le plus de location de voitures. Comme l'année précédente, Marseille et Nice viennent ensuite.Peu de changement aussi au niveau des tarifs. Le prix moyen d’une semaine de location varie peu par rapport à l’année précédente avec en moyenne 228 euros la semaine.En détail, on remarque que les prix à Paris baissent encore en 2017. Le tarif moyen est de 227€ contre 231€ en 2016 (-1,70%) La concurrence dans les aéroports mais aussi la présence forte de la location entre particuliers dans la capitale sont les principaux facteurs de cette tendance.L'important repli de -13,30% observé à Marseille est pour sa part imputable à la présence des "secondes marques" des grands loueurs au positionnement prix plus abordables (Budget, Firefly) et à celle du low-cost Goldcar .A l’inverse, la tendance est à la hausse dans les autres grandes capitales régionales telles que Bordeaux (+3,90%), Lyon (+7,70%) et Nantes (+9,10%). Carigami ajoute "Le classement des destinations qui enregistrent le plus de réservations est relativement similaire à celui de l’année précédente. Les États-Unis arrivent en 1ère place des destinations (hors France). Le prix moyen a augmenté de 9,30% en un an avec 321€. Les pays enregistrant le plus de location de voitures sont ensuite situés dans le bassin méditerranéen, avec le Portugal, l’Italie et l’Espagne. Le Portugal passe ainsi devant l’Italie en 2017, tout en affichant des tarifs à la baisse (-12,60%).Quant à l’Australie, elle fait son entrée dans le top 10. L'étude ajoute