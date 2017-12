Panne de Montparnasse : un "Monsieur travaux" réfléchit à une nouvelle organisation

SNCF Réseau a pris une première mesure suite à la panne qui a perturbé le trafic à la Gare Montparnasse, le 3 décembre dernier. Patrick Jeantet a indiqué dans un courrier adressé à Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports, la mise en place d’une mission de préfiguration d’une nouvelle organisation. Cet élément était une demande du gouvernement lors de la rencontre de la ministre et du cadre au lendemain de la panne.Patrick Jeantet a nommé Mathieu Chabanel, directeur général délégué auprès de lui en charge notamment de proposer une nouvelle articulation entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre des projets pour renforcer la responsabilisation et l’agilité en ce domaine. Le résultat de son travail devrait être présenté d'ici la fin du mois de janvier 2018.