Pas de place pour plus de 3 compagnies en Europe, selon Lufthansa

"Il y a beaucoup trop d'acteurs en Europe ", a déclaré mardi Carsten Spohr lors d'une réunion organisée à Berlin par le cabinet spécialisé CAPA-Centre for aviation, notant que six compagnies aériennes ont fait faillite au cours des derniers mois. "Il est évident que la consolidation va s'amplifier et nous, en tant que Lufthansa, voulons en faire partie ", a-t-il ajouté ainsi que le rapporte le site de l'Usine Nouvelle.



Lufthansa a récemment été très actif dans les fusions et acquisitions, avec notamment le rachat en 2016 de Brussels Airlines et, l'an dernier, d'actifs d'Air Berlin dans le cadre de sa stratégie visant à développer sa filiale à bas coûts Eurowings.



Pour Carsten Spohr, à l'image de ce qui s'est produit en Chine, en Amérique et au Moyen-Orient où il y a essentiellement trois grandes compagnies par marché, l'Europe devrait connaître la même évolution.



" Il y aura probablement trois grands opérateurs de réseau européens ou groupes d'opérateurs, plus un ou deux opérateurs à bas coûts ", a-t-il dit. " Notre travail à Lufhtansa (...) est de nous assurer que la compagnie est suffisamment préparée pour jouer dans cette ligue des champions mondiaux. "



Carsten Spohr relève également que la consolidation semble être davantage le résultat de faillites plutôt que de discussions entre compagnies concurrentes.