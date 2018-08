Plusieurs cas de dengue recensés à Hong Kong

Les autorités sanitaires appellent toute personne présentant les symptômes de la dengue qui se seraient rendues dans les secteurs de Wong Tai Sin, Kwai Shing West Estate, Clear Water Bay Second Beach, Hill Side Road, Highland Park et Sai Tso Wan Recreation Ground à se manifester auprès du Center for Health Protection (CHP) à contacter le 00 852 2125 1122.Il est recommandé de suivre les mesures de prévention individuelles préconisées dans la rubrique conseils aux voyageurs du ministère des Affaires Etrangères.