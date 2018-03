Prestations d'agence de voyage pour les déplacements professionnels des élus, agents et invites de la ville de Grenoble.

Demande : Ville de Grenoble Date limite de réponse : 12/03/2018Valeur estimée : 1 000 000,00 eurosNature de l'appel d'offres : Le marché a pour objet l'acquisition de titres de transport train et avion pour les agents, les élus, et les invités de la Ville de Grenoble par l'intermédiaire d'un prestataire de services, tel une agence de voyage. Les prestations portent sur du conseil et sur la fourniture de billets de transport ferroviaire et aérien pour la France et l'étranger. Les prestations portent également sur des prestations annexes complémentaires comme les nuitées d'hôtel (France et Europe), la location de véhicules, les navettes, les taxis S'il le souhaite le voyageur pourra passer la commande pour un voyage simple directement sur une plateforme web de réservation (Online). Les commandes pourront donc etre passées Offline ou Online. Le prestataire devra etre en mesure de fournir des billets selon ces 2 modes de réservationAdresse à laquelle des informations complémentaires sont disponibles :VILLE DE GRENOBLE, SERVICE ACHATS-LOGISTIQUE 11 Boulevard Jean Pain CS 91066 Cedex 1, 38021, Grenoble, Téléphone : (+33) 4 76 33 62 49, assistance.achat@grenoble.fr , Code NUTS : FRK24Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique ou à l'adresse suivante : VILLE DE GRENOBLE, SERVICE DES MARCHES 11 Boulevard Jean Pain CS 91066 - 6ème Etage - Bureau 605 Cedex 1, 38021, Grenoble,Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique ou à l'adresse suivante : Ville de Montpellier, 1 place Georges Frêche, 34267, Montpellier Cedex 2 - Téléphone : (+33) 4 67 34 87 63 - Fax : (+33) 4 99 06 06 85,