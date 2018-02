Prestations d'organisation de séjours, acquisition de titres de transport, hébergement hotelier et prestations annexes.

Demande : Ville de Montpellier Date limite de réponse : 7/03/2018Valeur estimée : 1 108 820 eurosNature de l'appel d'offres : Prestations d'agence de voyage pour l'acquisition de titres de transports et prestations annexes, d'hébergements et de restauration à destination des élus, des agents et le cas échéant des personnalités extérieures qui sont amenés à se déplacer dans le cadre de leurs missions et de leurs fonctions sur le territoire national. Ces prestations seront le cas échéant agrégées en fonction de la durée du séjour.Adresse à laquelle des informations complémentaires sont disponibles :Direction des affaires juridiques et de la commande publique - service commande publique - tél 04.67.34.87.63, fax :04.99.06.06.85Renseignements techniques : Montpellier Méditerranée Métropole Direction du Secrétariat Général : Mme Audrey AZEMA Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique ou à l'adresse suivante : Ville de Montpellier, 1 place Georges Frêche, 34267, Montpellier Cedex 2, F,Téléphone : (+33) 4 67 34 87 63,Courriel : commandepublique@ville-montpellier.fr Fax : (+33) 4 99 06 06 85,