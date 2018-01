WestJet ouvre un Halifax/Paris

"Nous sommes le transporteur qui offre le plus de vols transatlantiques au départ de Halifax et, en tant que tels, nous sommes ravis d'annoncer notre première incursion sur le continent européen

Assurés en 737-8 MAX, les vols vers Paris débuteront le 31 mai. Ceux vers Londres démarreront dès le 29 avril. Ed Sims, vice-président directeur, activités commerciales de WestJet . le clame haut et fort :".Le vol quotidien quittera Halifax à 22h55 pour une arrivée parisienne prévue à 10h. Il redécollera de CDG à 11h20 pour une arrivée annoncée à 13h35Partenaire d'Air France - et notamment pour son programme de fidélité - WestJet dessert actuellement 16 villes au départ de l'aéroport international de Halifax, et annonce un vaste plan de développement pour les prochains mois, à savoir :• quatre vols par semaine sans escale de Calgary à Whitehorse.• Des vols supplémentaires au départ de Vancouver vers diverses destinations nationales et internationales notamment Cancún, Cabo San Lucas, Edmonton, Kelowna, Ottawa, Regina, Fort St. John et Victoria.• des vols supplémentaires de Calgary vers diverses destinations transfrontalières et soleil comme Nashville, Cancún, Dallas/Ft. Worth et Las Vegas.• des vols supplémentaires de Calgary vers diverses destinations nationales, soit Nanaimo, Edmonton, Halifax, Kelowna, Fort McMurray, Windsor, Grande Prairie, Montréal, Abbotsford, Penticton et Victoria.• Une augmentation de 24 vols hebdomadaires entre Vancouver et Calgary pour un total de 16 vols quotidiens, avec un service horaire dans les deux directions (en début d'heure de Vancouver, et à la demie de l'heure de Calgary).• des vols supplémentaires d'Edmonton vers un certain nombre de destinations transfrontalières et nationales notamment Las Vegas, Los Angeles, Kelowna, Fort McMurray et Saskatoon.• Une augmentation de 14 vols hebdomadaires entre Edmonton et Calgary, soit 12 vols quotidiens.• des vols supplémentaires de Toronto vers un certain nombre de destinations soleil, y compris Cancún, Montego Bay, Nassau, Puerto Plata, Punta Cana et Fort Myers.• des vols supplémentaires de Toronto vers un certain nombre de destinations canadiennes, notamment Ottawa, Montréal, Saskatoon et Victoria.• l’ajout de neuf nouveaux vols hebdomadaires entre Toronto et Ottawa pour un total de 13 vols quotidiens.• l’ajout de neuf vols hebdomadaires entre Toronto et Montréal pour un total de 14 vols quotidiens.Cet été, WestJet offrira en moyenne 765 vols quotidiens vers 92 destinations, dont 43 au Canada, 22 aux États-Unis, 23 au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale et 4 en Europe.