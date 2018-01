Quand Jacques Chirac fait les annonces du TGV... (+ vidéo)

Le contrôleur du TGV Toulouse – Paris Montparnasse de samedi matin a fait sensation. Pour distraire et détendre les passagers, l'agent a réalisé toute son annonce d'information en imitant la voix de l'ancien président Jacques Chirac. Sa performance a été filmée par un voyageur. Partagée sur Twitter, elle a été vue plus de plus de 170 000 fois pendant le week-end.



D'autres internautes ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'une première. L'agent semble être un habitué de ces petits numéros. Lors de précédents voyages, il aurait imité d'autres anciens présidents comme Valéry Giscard d'Estaing ou encore Nicolas Sarkozy.