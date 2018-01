Que nous réserve l’agenda 2018 dans le voyage d’affaires ?

Mois après mois, il y a des événements et des périodes à éviter sur l’agenda des voyageurs d’affaires. Si le 1er trimestre ne réserve aucune surprise ni aléa, le deuxième donnera davantage lieu à des périodes à éviter pour les déplacements professionnels :: le lundi de Pâques est fixé cette année au 2 avril- le 1er est un mardi, ce qui suscite des envies de pont- le 8 est un mardi, suivi le 10 du jeudi de l’Ascension. Autant le dire tout de suite,dans beaucoup d’entreprises !- le lundi de Pentecôte est dans la foulée le 21 mai, permettant 3 jours d’escapade: RAS: RAS (le 14 juillet est un dimanche): RAS (le 15 est e milieu de semaine)et, une rentrée de travail: le jeudi de la Toussaint est le 1er,certainement dans beaucoup d’entreprises. En revanche le 11 est cette année un dimanche.: deux ponts en perspective, avec Noel et le Jour de l’An 2019 « tombant » des mardis.Pour en savoir plus sur l’agenda des événements et festivités 2018 dans le monde, le Journal du Dimanche a publié sa propre liste, variée puisque cela va du concert de Ed Sheridan aux élections en passant par le Forum social mondial le 13 mars (Salvador de Bahia, Brésil).Certaines de ces dates sont à noter, en fonction des destinations pratiquées dans votre entreprises, pour éviter de payer des hôtels une fortune, par exemple à l’occasion du mariage princier du Royaume Uni (le samedi 19 mai, au demeurant Week end de Pentecôte en France).Très bonne année à tous !