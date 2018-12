Quels outils pour évaluer la sécurité des compagnies aériennes ?

Cela incite les gens qui ont peur à voyager avec les grandes compagnies

Les statistiques n'y peuvent rien. La peur de l'avion est bien souvent irrationnelle. Mais le récent accident, fin octobre d'un avion de la compagnie indonésienne Lion Air, qui s'est écrasé en mer , a relancé les inquiétudes quant à la fiabilité de certaines compagnies. "", explique Blake Fleetwood, président de Cook Travel, à New York.Mais avant de réserver un vol, les voyageurs inquiets disposent de moyens qui peuvent les avertir en cas de doute quant à la sécurité d'un transporteur.La FAA (Federal Aviation Administration) détermine si les pays satisfont aux normes internationales de sécurité fixées par l'Agence de l'aviation des Nations Unies. Cinq ne le font pas actuellement - Thaïlande, Bangladesh, Ghana, Curaçao et Saint-Martin. Les compagnies aériennes de ces pays ne peuvent pas lancer de nouveaux vols vers les États-Unis. L'Indonésie a été retirée de la liste noire en 2016.L'Europe interdit à 120 compagnies aériennes de décoller. La plupart sont de plus petits transporteurs de pays en développement d'Afrique et de certaines régions d'Asie. Lion Air a été interdit pendant près d'une décennie, jusqu'en 2016.Le Réseau de la sécurité aérienne dispose d'une base de données sur les accidents qui peut être consultée par compagnie aérienne ou par pays.Des sites Web comme AirlineRatings.com classent les transporteurs en fonction des dossiers d'accidents et d'autres données. Ce site a attribué à Lion Air une note d'une étoile sur sept en 2016, mais six sur sept l'an dernier, après que les organismes de réglementation américains et européens ont amélioré le régime de réglementation de l'aviation en Indonésie. Mais ces systèmes d'évaluation ont aussi leurs détracteurs. Skytrax, une société britannique qui effectue des recherches pour les compagnies aériennes et mène des enquêtes auprès des voyageurs sur la qualité des compagnies aériennes, affirme qu'il n'existe aucun moyen objectif de classer les compagnies aériennes sur le plan de la sécurité en raison des rapports inégaux sur les incidents signalés par les compagnies et les organismes de réglementation partout dans le monde.Le nombre d'accidents d'avions mortels diminue depuis une vingtaine d'années. Selon certains, 2017 a été l'année la plus sûre à ce jour. Le Réseau de la sécurité aérienne et To70, un consultant en aviation aux Pays-Bas, ont déclaré qu'il n'y a pas eu d'accidents mortels impliquant des compagnies aériennes commerciales de passagers l'année dernière. Les rapports excluaient les avions cargo, les avions militaires et les vols à bord d'avions certifiés pour transporter moins de 14 personnes.