RER A : les travaux débutent samedi

Avis aux voyageurs d'affaires ou professionnels empruntant chaque jour la ligne la plus dense d'Europe en nombre de passagers. Dès samedi 13 juillet, le tronçon entre Auber et Vincennes sera fermé 24h/24 chaque week-end, jusqu'au 1er septembre inclus. Le tronçon sera également fermé chaque soir de la semaine à partir de 22h du 15 juillet au 2 août inclus. Puis à partir de 21h chaque soir de semaine du 5 au 30 août inclus et tous les jours 24h/24 du 10 au 18 août inclus.



Pour limiter l'impact sur les voyageurs, les connexions seront maintenues en gare de Vincennes et Auber. En revanche, les quais du RER A seront entièrement fermés à Châtelet-les-Halles, Gare de Lyon et Nation. En parallèle des lignes de bus et métros seront renforcées et de nombreux agents seront mobilisés pour aider les voyageurs.