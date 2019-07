Regus arrive au Gabon !

Le Gabon, économie de référence de l’Afrique centrale, cinquième producteur de pétrole d’Afrique et premier producteur mondial de Manganèse, est le 21ème pays africain dans lequel s'implante Regus. Un marché prometteur pour sa maison-mère, IWG (International Workplace Group).



Le centre d’affaires «Regus Serena Building» de Libreville est composé de 38 bureaux privés, d’un espace de coworking, de plus de 100 postes de travail et de 2 salles de réunion. Il bénéficie d’une situation stratégique dans le secteur du Petit Paris, l'un des plus animés de la capitale, à proximité des sièges de grandes entreprises et des centres de décisions, et à 15 minutes en voiture de l’aéroport international Léon Mba de Libreville. Une adresse pratique pour les voyageurs d’affaires.