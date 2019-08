Réouverture du Raffles à Singapour

L'établissement du groupe Accor ouvre ses portes après deux ans de travaux. "À présent restauré, cet établissement propose de nouveau une expérience tout à fait unique ", déclare Christian Westbeld, Directeur général du Raffles Singapore. " Notre souhait le plus vif est que nos clients gardent un souvenir impérissable de notre hôtel et redécouvrent ce qui le rend si spécial: une architecture singulière, un patrimoine sans égal et une qualité de service légendaire. "





Cette rénovation a été menée par la décoratrice d'intérieur Alexandra Champalimaud et le cabinet Aedas. Le Raffles Singapore propose neuf catégories différentes de suites : les suites State Room, Courtyard, Palm Court, Personality, Résidence, Promenade, Studio, Grand Hotel et Presidential. Il propose également plusieurs magasins, des restaurants et bars. Les réservations sont ouvertes à partir d'août 2019.