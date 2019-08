Transilien : interruption du trafic sur les lignes L et U

La Ligne U sera totalement fermée sur le tronçon La Défense-La Verrière, tout comme une partie de la L entre Saint-Cloud et Versailles Rive-Droite. La SNCF va mener lors de ces deux weekends des travaux de mise en accessibilité des gares de Sèvres – Ville-d’Avray et Viroflay Rive-Droite pour les personnes en situation de handicap.



Des bus de substitution sera mis en circulation les journées du 3 et 4 août et du 17 et 18 août.