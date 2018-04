Responsable Qualité Formation

- Met en place et anime les réunions de description et d’optimisation des processus ;- Fédère les objectifs Qualité du site ;- Rédige et met à jour les documents Qualité et assure leur maîtrise ;- Participe à la communication et à la diffusion de la politique et des objectifs Qualité ;- Effectue l’état des lieux sur les différentes opérations ;- Conseille la hiérarchie et les collaborateurs sur les formations ;- Planifie les actions de formation et optimise leur durée ;- Intègre les nouvelles technologies aux dispositifs formation ;- Elabore des outils permettant la démultiplication de la formation et le renforcement des connaissances ;- Tient compte des indicateurs de suivi et d’évaluation dans le pilotage et l’évolution du plan de formation.- Assure, en lien avec les Team Leader, une écoute constante de leurs besoins, enjeux et problématiques et mets en œuvre des actions adaptées.Ces tâches ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évolution.Qualités professionnelles:- Rigueur, méthode, esprit d'analyse et persévérance ;- Excellente capacité de communication orale et écrite, opiniâtreté, pédagogie et diplomatie ;- Dynamisme, autonomie, créativité et force de conviction.Savoir-faire:- Maîtrise des méthodes de résolution de problème, de conduite de projet, de management par processus et d’accompagnement du changement ;- Bonnes connaissances des fondamentaux de la gestion de la qualité, des outils internes ;- Technicité métier et maîtrise des techniques des outils informatiques de base.Lieu de travail : ParisInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : recrutement@globeotravel.fr