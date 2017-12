Ryanair : des grèves toujours possibles d'ici à la fin de l'année

se méfient des astuces et autres artifices que pourrait utiliser le patron de Ryanair pour éviter tout mouvement social pendant les fêtes

Janvier et février sont des mois plus calmes et donc plus favorables à un bras de fer entre O'Leary et son personnel

Si aucune lettre ne vient conforter ce 20 décembre la décision de la compagnie d'accepter la création de syndicats de pilotes, nous reverrons notre position et nous n'excluons pas une grève dans les prochaines semaines voire les prochains jours

Face aux fréquentes volte-faces de Michael O'Leary, beaucoup de pilotes se méfient du piège que pourrait leur tendre le bouillonnant patron du transporteur irlandais. Des sources proches du dossier, évoquées par la presse irlandaise, confirment que les pilotes "". Et d'ajouter : "".Selon le syndicat Impact/Ialpa, "". La compagnie, qui doit tenir des réunions de travail avec les représentants syndicaux allemands et portugais n'a pas souhaité commenter l'information.Tout cela est observé de près par d'autres salariés de Ryanair, les hôtesses et stewards, car Ryanair a déclaré qu'elle reconnaîtrait les syndicats des équipages de cabine et tiendrait des réunions au cours de la nouvelle année.A noter que, toujours selon la presse irlandaise, les départs de pilotes de Ryanair vers des compagnies européennes et asiatiques se poursuivent et pourraient mettre en péril le programme d'été de la compagnie.