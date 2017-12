Grève irlandaise annulée, le dialogue reprend chez Ryanair

Les multiples appels à la grève en Irlande, au Portugal, en Italie et en Allemagne semblent avoir été couronnés de succès, du moins pour permettre la reprise du dialogue entre les pilotes - qui réclament une instance de représentation unique - et la direction de la compagnie Ryanair, qui a annoncé l'avoir acceptée Vendredi la grève en Italie a été annulée dès l'annonce d'une rencontre (en janvier), un rendez-vous est prévu mercredi avec les pilotes allemands et jeudi avec leurs homologues portugais. Le syndicat irlandais Impact a annoncé tard dans la nuit la levée de son préavis de grève pour le 20 décembre 2017, un rendez-vous étant prévu dès mardi avec la compagnie.