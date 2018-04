Sabre lance son nouveau Sabre Red Workspace

Après plusieurs mois de test, Sabre Red Workspace est commercialisée. La solution sera dans un premier temps proposée en anglais, allemand, espagnol et japonais, avant d’être bientôt disponible en français, italien, portugais, russe, chinois simplifié et chinois traditionnel.



La nouvelle solution a été conçue pour offrir une interface hautement paramétrable et intuitive ainsi qu'une place de marché au contenu riche. Le communiqué explique : "Grâce à un process collaboratif et rigoureux appliqué aux phases de conception et de test, ce nouveau produit rendra le travail des agents de voyages à la fois plus simple et plus efficace, avec des gains de productivité à la clé. Cette solution doit permettre aux agents de se différencier en s’appuyant sur trois éléments fondamentaux : un contenu leader du marché, une aide à la décision s’appuyant sur l’intelligence des données, et la simplification des tâches de l’agent" .



- Accès aux derniers Web Services et à un contenu leader du secteur. Les offres des compagnies aériennes peuvent être présentées à l’aide d’éléments graphiques riches et de contenu descriptif, permettant aux fournisseurs de différencier leurs offres.



- Des outils d’aide à la décision. Des widgets et des API Sabre permettent d'analyser les données pour améliorer l’efficacité opérationnelle des agences de voyages, augmenter leur rentabilité et améliorer le service client.



- Une interface intuitive et simplifiée. Les agents peuvent choisir de continuer à utiliser le style "classique" avec commandes GDS, ou passer au style "graphique" nécessitant une formation minime. Grâce à des filtres avancées, ils peuvent aussi affiner leurs recherches et trouver les options qui répondent aux besoins de leurs clients. Par ailleurs, l’intégration de cartes et de points d’intérêts aide le collaborateur à localiser les hôtels et agences de locations de voitures, sans quitter l’espace de travail.



En outre, les nouveaux process mis en place au sein de Sable Red Workspace rend l’affichage et la réservation des familles de tarifs et services annexes plus facile pour les fournisseurs comme les compagnies aériennes. Par ailleurs, avec l’intégration de Sabre Profiles à la nouvelle plate-forme, les membres de programmes de fidélité de compagnies aériennes sont automatiquement identifiés et profitent des avantages qui leur reviennent.