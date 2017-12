Scannez vos cartes de visites sur votre smartphone

Si les premiers pas de ce type d'application laissaient à désirer, force est de constater que l'édition 2017 est d'une quasi perfection, y compris pour les cartes étrangères. CamCard reconnait 16 langues différentes et reproduit fidèlement les données (y compris les téléphones et les indicatifs). Au-delà, plusieurs fonctionnalités complètent le produit comme l'échange des cartes de visite électroniques en toute sécurité lors de rencontres, réunions, salons, séminaires ou autres occasions professionnelles ou la synchronisation permanente en cas de modifications des coordonnées d'un contact.



Toutes les cartes scannées sont stockées dans le cloud et synchronisées avec les smartphones, tablettes et application web en temps réel. Cerise sur le gâteau : l'app vous informe lorsque vos contacts rejoignent de nouvelles entreprises, obtiennent une promotion ou toute autre information publique qu'ils diffusent.



Notons que la version entreprise est proposée à 5 dollars par mois (minimum 3 utilisateurs) ou à 12 $ pour bénéficier des fonctionnalités complètes (export, intégration de l'API…).