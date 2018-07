Singapore Airlines ajoute un 4èm vol quotidien vers Tokyo Haneda

Ce vol supplémentaire vers l'aéroport de Haneda, qui sera exploité par l'avion Boeing 777-300ER de la compagnie aérienne à partir du 28 décembre 2018, portera à six par jour les services quotidiens de SIA vers la capitale japonaise y compris les deux vols à destination de Narita.



Avec le nouveau service vers l'aéroport de Haneda, le groupe SIA exploitera un total de 105 services hebdomadaires entre Singapour et le Japon. Cela comprend les trois services hebdomadaires de la filiale régionale SilkAir à Hiroshima et les 11 services hebdomadaires de la filiale à bas prix Scoot à Osaka, quatre services hebdomadaires à Sapporo et 17 services hebdomadaires à l'aéroport Narita de Tokyo.