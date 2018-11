Singapore Airlines se renforce sur les voyages d'affaires

Grâce à ce partenariat, les entreprises pourront appliquer leurs politiques de voyage aux réservations directes auprès de SIA. Cette option permettra également aux entreprises de localiser leurs employés et de communiquer avec eux en cas d'urgence lorsqu'ils sont en voyage.



Il s'agit également d'atténuer les inconvénients potentiels causés par la déclaration des dépenses et à alléger les problèmes de conformité résultant des dépenses de voyage non prévues dans les politiques.



De même, SIA sera en mesure d'améliorer l'expérience globale de réservation d'entreprise grâce à des produits et services personnalisés pour les entreprises et leurs employés en identifiant les réservations effectuées sur le site Web de SIA.