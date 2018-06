Six Senses Hotels aide les voyageurs d'affaires à lutter contre le jet lag

Les clients réservant directement sur le site de Six Senses auront accès à l'application spéciale décalage horaire Timeshifter, développée en partenariat avec le Professeur Steven Lockley, doctorant de la Harvard Medical School, et basée sur les dernières recherches en matière de sommeil et de neurosciences circadiennes.



L'appli propose des programmes anti-décalage horaire hautement personnalisés basés sur le type de sommeil de l'utilisateur, son chronotype, son plan de vol et ses préférences facultatives telles que des astuces pré-voyage ou l'utilisation de mélatonine afin de faciliter l’adaptation du voyageur à son nouvel environnement.



Timeshifter dispose aussi d'une fonction Quick Turnaround, pratique pour les personnes en voyages d'affaires, qui veulent garder la forme lors de ces excursions, pas assez longues pour permettre un ajustement complet. Un système de notification fournit des conseils simples mais adéquats à suivre.



Le communiqué précise que "Le décalage horaire est causé lorsque le cycle sommeil-éveil et lumière-obscurité se déplace trop rapidement pour que l'horloge circadienne de 24 heures du cerveau puisse s'adapter. Timeshifter fournit non seulement des conseils pour atténuer les symptômes perturbateurs du décalage horaire tels que l'insomnie et la somnolence, mais résout également la perturbation circadienne sous-jacente en resynchronisant rapidement l'horloge circadienne au nouveau fuseau horaire et en réduisant l'impact négatif du décalage horaire sur les autres fonctions cérébrales".



Par ailleurs, les clients qui réservent un séjour via SixSenses.com, par e-mail ou par téléphone recevront un code spécial dans leur confirmation de réservation afin qu'ils puissent débloquer un programme anti-décalage horaire gratuit dans l'application Timeshifter iOS ou Android.