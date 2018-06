Un nouveau DG pour Viparis

Pablo Nakhlé Cerruti a pris les fonctions de Directeur Général de Viparis. Né en 1983, il est diplômé de l'IEP de Strasbourg et de l'Ecole de guerre économique. En 2007, il devient Directeur général de la fondation d'entreprises Prometheus. De 2009 à 2011, il est membre du cabinet de Christine Lagarde, à Bercy, plume du ministre de l’Économie et des Finances.En 2011, Pablo Nakhlé Cerruti rejoint Unibail-Rodamco comme Directeur de la communication et des relations institutionnelles Groupe. En 2014, il est nommé Directeur délégué de Viparis. En janvier 2018 , il a été nommé Directeur général adjoint, en charge des Opérations. Il est également conseiller municipal de Saint-Malo depuis le mois d'avril 2014.