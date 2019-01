Tap Portugal va relier Porto à Lyon, Bruxelles et Munich

Les voyageurs d'affaires belges et frontaliers pourront relier Bruxelles à Porto avec Tap Portugal à partir du 1er juillet 2019. La compagnie proposera deux vols par jour Les départs de l'aéroport portugais seront programmés à 7h00 et 17h35 tandis que les décollages depuis la piste belge seront à 11h10 et 21h45.Les professionnels en déplacement lyonnais pourront s'envoler vers Porto à compter du 1er septembre 2019. La liaison sera aussi biquotidienne. L'avion décollera du Portugal à 6h30 et 18h30 tandis que les départs de Lyon seront à 9h45 et 22h15.La compagnie assurera également une ligne quotidienne Porto – Munich à partir du 1er septembre. L'appareil quittera son hub à 12h15 et atterrira en Allemagne à 15h55.Tap Portugal a également prévu de renforcer son offre au départ de l'aéroport de Lisbonne à partir du mois d'avril.