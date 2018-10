Train contre avion, les trajets les plus rapides sont...

Les voyageurs et voyageuses se rendant de Londres à Paris peuvent réduire leur temps de trajet de plus de trois heures (3h24) en préférant le train à l’avion. Le voyage comporte alors une traversée sous le tunnel de la manche.



Le train entre Bruxelles et Paris permet également d’économiser presque trois heures (2h39) par rapport à un vol. Le même trajet réduira de 118,9 kg de CO₂ par rapport à l’avion.



L’Italie, championne d’Europe pour ses lignes ferroviaires ultra rapides et écologiques



Les recherches effectuées par GoEuro aident celles et ceux qui envisagent un voyage en Europe, en mettant en évidence les trajets les plus rapides. Le train le plus rapide d’Europe se trouve en Italie et atteint les 360 km/h. La ligne de train Rome-Turin est la ligne à grande vitesse la plus écologique d’Europe, une économie de plus de 200 kg de CO₂, par rapport à un voyage en avion.



Curieusement, le train n’est pas le seul moyen de transport pour gagner de temps



Ce n'est pas le moyen de transport des voyageurs d'affaires mais curieusement, le bus est parfois plus efficace que l'avion sur certains trajets :