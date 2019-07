Transavia reliera Genève et Istanbul au départ de Nantes

Transavia propose deux nouvelles lignes vers la Suisse et la Turquie. L’objectif : étendre le réseau et renforcer son expansion vers l'Est.



« En mars 2019, nous avons franchi à Nantes le cap des 3 millions de passagers transportés depuis le début des opérations. Nous nous réjouissons de l’ouverture de deux nouvelles lignes qui confirment la croissance de Transavia à Nantes Atlantique cet été. Avec Genève et Istanbul – ligne exclusive depuis Nantes, nous avons trois objectifs : diversifier notre offre en Europe en offrant toujours plus de lignes directes depuis notre base régionale, proposer des escapades de courtes durées et permettre aux communautés de se retrouver » , a déclaré Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France.



Ces deux nouvelles destinations seront reliées 2 fois par semaines par la compagnie dès le 27 octobre pour Genève et le 31 octobre pour Istanbul.