Turkish : un nouvel uniforme pour ouvrir le nouvel aéroport d'Istanbul

"La collection combine des formes et couleurs trouvées dans le Bosphore d'Istanbul avec un «détail de flux», créé pour symboliser l'énergie vibrante et sans faille qui circule dans la ville la plus dynamique de Turquie, carrefour entre l'Est et Ouest".

Les nouveaux uniformes des équipages de Turkish Airlines mélangent de nombreux éléments du design et de la culture turcs - comme les motifs traditionnels présents dans la verrerie et la calligraphie - avec des coupes et textures contemporaines.La compagnie qui a travaillé pour l'occasion avec le styliste Ettore Bilotta, expliqueLa nouvelle garde-robe qui mise sur le rouge profond et le gris anthracite, comprend entre autres des robes, des pantalons, des manteaux, des chapeaux, des gants et des sacs. Les voyageurs d'affaires pourront les découvrir dans les avions de Turkish Airlines après l'ouverture du nouvel aéroport d'Istanbul , prévue le 29 octobre prochain.