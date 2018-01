Un deuxième Moxy ouvre à Londres

Bien desservi, le Moxy London Stratford est simple d’accès depuis London City Airport, St Pancras International, Excel London ainsi qu’au quartier de Shoreditch.Misant sur le design, les intérieurs de l'hôtel allient matériaux bruts et raffinés avec des lignes géométriques, surtout au niveau des espaces communs. Le salon est le point central de l'établissement, offrant aux hôtes diverses façons de travailler et de s’amuser. Il est de plus équipé de nombreuses prises de courant et de ports USB ainsi que d’un réseau wifi gratuit haut débit.Les 294 chambres contemporaines disposent d’un écran télévision LCD 42’’, de branchements USB, du wifi gratuit, d’une literie tout confort ainsi que de fauteuils moelleux dans les tons neutres. Les salles de bain proposent des produits Muk, des sèches cheveux rose vif, des douches à hydrojets et de grands miroirs au-dessus de vastes lavabos.L’espace restauration offre plusieurs options dont le bar à fruits. Les hôtes peuvent profiter de paninis frais, ou d’aliments healthy, de salades ou d’antipastis. Cocktails, bières artisanales et vins locaux sont également servis tout comme des entrées mijotées. Les clients sont également reçus, dès leur arrivée, par un cocktail "Got Moxy".Après les ouvertures des établissements londoniens, Marriott prévoit d’ouvrir 7 autres hôtels Moxy au Royaume-Uni jusqu’à fin 2018, entre autres à Bristol, Édimbourg, Glasgow et Southampton.86 Great Eastern RoadLondres E15 1GRRoyaume-UniTel : +44 20 3608 9864