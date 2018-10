Un nouveau concept de classe affaires pour Lufthansa

La compagnie aérienne va proposer une nouvelle configuration offrant à tous les clients un accès direct à l'allée, plus de confort, plus d'intimité et un siège plus facile, des options de divertissement et de recharge pour smartphone dans un avion destiné à redéfinir le voyage long-courrier.



La nouvelle cabine en classe affaires du 777-9 de Lufthansa - l'une des deux variantes du nouvel avion - sera configurée avec une disposition des sièges 1-2-1 et 1-1-1, permettant un accès direct aux allées pour tous les clients. Les sièges pourront s'allonger jusqu'à 86,8 pouces (2,20 m) lorsqu'ils seront convertis en mode allongé à plat.