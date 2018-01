Un nouveau point d’information tourisme Gare du Nord

La ville de Paris et l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris ont profité des travaux de rénovation de la Gare du Nord pour repenser le point d’accueil, d’information et de service touristique. Moderne et convivial, le nouvel espace est situé près des voies 7-9, devant les arrivées des trains internationaux Thalys et Eurostar et de la sortie principale de la gare. Trois agents d’accueil multilingues y informeront les visiteurs, relayés en soirée par un écran tactile situé à l’extérieur du bureau et consultable 24h/24.



Ouvert 7/7, de 08h30 à 18h30, il permet aux visiteurs de se renseigner notamment sur les événements à ne pas manquer, ainsi que sur les nouveautés en matière de visites ou de sorties.



Un service de billetterie est également disponible, pour acheter le city pass officiel Paris Passlib’ ainsi que différents pass pour les transports et les musées, et des billets d’entrée pour les principales attractions, expositions et lieux de visite. De plus, un point Click & Collect accueille les visiteurs prévoyants ayant déjà réservés leurs achats sur parisinfo.com.