Un robot taxi volant dans le ciel de Singapour en 2019

Volocopter a profité du 3e salon Autonomy des nouvelles mobilités qui se tient jusqu'au 20 octobre à la Villette pour présenter son véhicule urbain, croisement entre un hélicoptère et un drone.



Ce robot taxi volant sans chauffeur sera testé à Singapour à partir du second semestre 2019. Le véhicule pourra transporter deux passagers sur une distance de 30km et à une vitesse de 100km/h. Selon les estimations de Fabien Nestmann, responsable de la politique publique de l'entreprise, ces performances lui permettraient de relier la Place de l'étoile à l'aéroport de Roissy en 25 minutes ou encore Paris Orly à la Défense en 22 minutes.



Si le taxi volant est pensé pour être un véhicule autonome, il devrait débuter ses activités commerciales avec un pilote. Le chauffeur abandonnera les commandes au fil de l'évolution de la réglementation aérienne mais aussi des mentalités des clients.