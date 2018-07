Un séminaire dans l'aquarium

Depuis mai 2018, Nausicaa propose d'organiser les événements d'entreprise devant une grande baie unique en Europe de 20 mètres de long et 5 mètres de haut : une véritable fenêtre ouverte sur le grand spectacle de l'océan ! Ce lieu magique et merveilleux est équipé de 300 places en gradins, rétractables pour accueillir jusqu'à 400 personnes en dîner assis ou 750 personnes en cocktail debout.L'extension de Nausicaa s'articule autour d'un grand bassin reconstituant l'écosystème de la haute mer. Cet ouvrage aux dimensions exceptionnelles est un véritable défi architectural, aquariologique et technique, qui a été réalisé pour la première fois en Europe ! Dans cet espace, évoluent des requins, des raies manta et autres bancs de poissons. Un tunnel transparent de 18 m de long, de multiples vues, une faille de plus de 7 m, des vitrages géants et une baie de 20 m de long et 5 m de haut donnent des vues spectaculaires sur le grand bassin.La visite est également ponctuée d'attractions interactives et surprenantes et de nouveaux spectacles.L'équipe Service aux entreprises accompagne désormais l'entreprise pour créer un moment sur-mesure pouvant aller de l'accueil de 25 à plusieurs milliers de personnes.