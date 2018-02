Une Madeleine royale en mai à Paris

L'élégance d'un hôtel parisien, l'âme d'une grande maison de famill

e" : c'est sous cette formule que se présente le Royal Madeleine new look. Après plusieurs décennies de gérance extérieure, Coralie Legrand, la propriétaire de ce bâtiment historique, a repris la direction de cet hôtel aux origines familiales. Son souhait : lui redonner vie comme ce qu'il a toujours été pour elle, une maison accueillante et élégante.D'une maison parisienne ancienne, le Royal Madeleine**** a conservé ses boiseries, ses moulures, ses cheminées et ses planchers blonds. Des papiers peints chamarrés habillent les murs des couloirs qui desservent les chambres, rappelant le style bourgeois des débuts du siècle dernier. Au nombre de 59, les chambres, toutes différentes, déclinent plusieurs ambiances douces et cocooning. Du parquet au sol, des tapis moelleux, du lin, de jolis voilages, des cadres accrochés au fil du temps... on se croirait à la maison.Les pièces à vivre ne sont pas en reste avec une décoration raffinée et cosy à la fois. La réception est accueillante, un peu plus loin, le jardin d'hiver baigné de lumière grâce à sa verrière est une invitation à se relaxer dans un cadre verdoyant, avec son salon pourvu d'une cheminée.On profite également d'un interlude zen au spa. Aux allures de jardin toscan avec ses parements de pierre dorée, ses fauteuils en osier tressé et sa végétation luxuriante le long du couloir de nage, ce décor dépaysant renforce le sentiment d'évasion.Le Royal Madeleine propose désormais un restaurant pour déjeuner et un bar. À midi, on se régale au comptoir, confortablement installé dans le jardin d'hiver ou au cœur du passage Puteaux : au menu, des plats simples et savoureux à base de produits de saison à des prix très abordables. Toute la journée, on s'y retrouve autour d'un café et à partir de 17h, le Royal au Bar propose des tapas et gourmandises salées/sucrées pour accompagner vins, bières et cocktails soignés.Deux salles séminaires équipées complètent cette offre de services élargie.Réouverture en mai 201859 chambres de 16m² à 44m², à partir de 200€29, rue de l’Arcade75008 Paris – France