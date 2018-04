Une adresse bucolique à deux pas de la gare Saint Lazare

Le Belleval, qui emprunte son nom au botaniste Pierre Richer de Belleval, a pris place dans un bâtiment haussmannien. L’entrée cochère de l’ancien immeuble est devenu un hall à partir duquel sont distribués les différents espaces de l'établissement. Il dessert ainsi le restaurant, à droite le bar, puis mène vers la réception et la cour intérieure.L'hôtel, imaginé par l’architecte et designer Jean-Philippe Nuel, propose 52 chambres et suites. Plusieurs d’entre elles disposent de balcons. Au 7ème et dernier étage, les quatre suites (chambre et salon pouvant héberger quatre personnes) sont baignées de soleil. Côté rue, deux d’entre elles disposent de véritables terrasses qui surplombent les toits de Paris et profitent de la situation privilégiée de l’hôtel. Elles dévoilent le sommet des grands magasins et le dôme de l’Opéra à deux pas, et derrière la Madeleine le pic majestueux de la Tour Eiffel.Côté cour, les deux autres suites composent avec le charme des combles mansardés et le luxe d’une vue panoramique sur l’église Saint Augustin. Plein ciel, un appartement autonome offrant jusqu’à huit couchages peut être configuré en associant une suite côté rue à une suite côté cour.Le boutique hôtel 4 étoiles offre une connexion haut débit tandis que des prises dissimulées dans les meubles sont accessibles partout, aussi bien au chevet de son lit, qu’à la table du restaurant. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires peuvent effectuer le check in et le check out en ligne, et ont la possibilité de charger leur clé sur leur téléphone sous forme d’un QR code.Une salle de sport a été installée au sous-sol. Elle propose des équipement de pointes, des cours de yoga et de remise en forme ainsi qu'un sauna.Exemple de prix : pour la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 octobre 2018, à partir de 152€ la chambre single16, rue de la Pépinière75008 ParisTel: +33 (0)1 85 73 36 45Mail : contact@belleval-hotel-paris.com