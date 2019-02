Une extension Chrome vous alerte en cas de vol de votre mot de passe

Les fuites de données sont de plus en plus courantes et visent tous les secteurs. Les voyageurs d'affaires sont des cibles récurrentes, lorsqu'ils se connectent sur les sites de compagnies aériennes (victimes de nombreux piratages), lors de réservation ou de paiements en ligne.Aujourd'hui, plus personne ne semble à l’abris des vols de mots de passe. Google Chrome propose donc sa solution en portant la protection qu’il propose déjà aux utilisateurs du compte Google à ceux des autres services en ligne."Lorsque vous vous connectez à un site, Password Checkup génère un avertissement si le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous utilisez font partie des 4 milliards d’informations d’identification que Google considère comme étant non-sécuritaires", explique la compagnie de Mountain View.Comparer les informations d’identification avec ceux qui ont été affectées pat des fuites de données aurait déjà permis à Google de protéger plus de 110 millions de comptes en deux ans.Une fois que l’utilisateur a installé l’extension, celle-ci alertera si les informations d’identification utilisés sur un site web ont été affectées par une fuite de données connue, et incitera à remplacer le mot de passe.