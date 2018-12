Une meilleure protection sociale pour les expatriés

La CFE va donc connaître un nouveau fonctionnement grâce à cette loi et devrait ainsi mieux répondre aux besoins des Français installés à l’étranger, plus particulièrement en dehors de l’Union européenne.



" Désormais , explique la députée Anne Genetet (Français établies hors de France), les tarifs seront fixés en fonction de l’âge de l’assuré, et pas de son salaire : il y aura 8 tranches d’âge. Les entreprises de droit français et de droit local pourront y souscrire pour leurs salariés français. L’idée est toujours de garder la continuité du système. L’offre est particulièrement intéressante pour les personnes ayant une affection longue durée déclarée avant leur départ : ils seront pris en charge à 100 % pour leur affection ainsi que pour tous les autres soins. Et je rappelle que l’on peut souscrire à la CFE sans condition d’âge et sans questionnaire de santé. Enfin, maintenant, la CFE pourra contractualiser avec des complémentaires qui pourront être locales."



L’objectif de cette loi est de permettre à un plus grand nombre de Français vivant à l’étranger de pouvoir bénéficier d’une protection sociale française, sans rupture dans leur carrière.