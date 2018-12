Alphabet s’implante en Grèce, Bulgarie, Croatie et Chypre

Alphabet poursuit son développement. Après l’Irlande, le Portugal, la Turquie et la Russie, le spécialiste des mobilités prend la direction des pays méditerranéens et de la région des Balkans. Il a noué récemment un partenariat avec Autohellas SA, entreprise grecque sous licence internationale de Hertz spécialisée dans la location longue durée et la gestion de flottes automobiles.L'accord permet à Alphabet d'être présent en Grèce ainsi que sur les marchés croate, bulgare et chypriote. Grâce à cette collaboration, les entreprises de ces quatre pays ont maintenant accès à l’ensemble des produits et services de mobilité proposés par Alphabet.Créé en 1974, Autohellas SA, dont le siège social est à Athènes, dispose de cinq garages en Grèce et plus de 350 centres de service. Elle offre également une large gamme de prestations complémentaires : entretien, réparations, changement de pneus, gestion des accidents et assistance 24h/24.