Une nouvelle adresse 5 étoiles pour les déplacements pros à Doha

Installé à 20 minutes du centre de Doha, le Souq Al Wakra Hotel Qatar by Tivoli se compose de 101 chambres réparties dans deux bâtiments. Anciennes maisons de village, ces bâtisses dont l’architecture évoque les forteresses et habitations typiques du Qatar, ont été modernisées tout en conservant leur charme d’antan. Les chambres et les suites sont par exemple surmontées de toits de chaume, rappelant les techniques de vannerie traditionnelle.Passages ouverts et allées labyrinthiques mènent à différentes cours privées, appelées majlis. Plusieurs chambres peuvent être combinées pour former des espaces privatifs autour de ces majlis qataris, adaptés à l’accueil des groupes. Les participants peuvent, en effet, s'y retrouver et profiter d’une intimité totale.L'établissement propose également cinq restaurants et salons lounge ainsi qu'un spa équipé de salles de soins individuelles, d'une piscine à hydrojets, d'un hammam, d'une douche Vichy et d'un jacuzzi.Situé à quinze minutes de l’aéroport international de Doha, le Souq Al Wakra Hotel Qatar by Tivoli dispose d'une salle de conférence modulable aux équipements audiovisuels dernier cri, ainsi qu’un centre d’affaires dans chacun de ses deux bâtiments. L’établissement offre aussi un accès direct à la plage et à la promenade.P.O. Box 81038,Al Wakra, QatarT : +974 4428 7888F : +974 4435 6389