Un Best Western Plus près du Parlement européen

Le Best Western Plus Hôtel Villa d'Est possède 46 chambres réparties en catégories Classiques, Supérieures ou Suites. Chacune dispose d’une décoration unique, d‘une connexion wifi haut débit illimitée gratuite, d’une literie de qualité, d’une télévision à écran plat et de la climatisation.Chaque salle de bain privative est équipée d’une douche ou d’une baignoire. Des peignoirs et un accès d’une heure à l’espace bien-être sont également proposés pour les hôtes des chambres Supérieures et des Suites.Le petit-déjeuner fait la part belle aux produits locaux, tout en proposant un choix de mets bio, sans gluten et sans lactose. Charcuteries et fromages côtoient les viennoiseries et pains préparés par le chef, tandis que les spécialités alsaciennes siègent près des verrines maison. De plus, les formules "room service" sont disponibles à toute heure. Les voyageurs peuvent aussi profiter d'un bar, d'un sauna et d'une salle de sport.Par ailleurs, l’équipe de l'établissement parle anglais et allemand. Un service de conciergerie est accessible via l'application e-conciergerie Best Western pour la gestion de toutes les réservations additionnelles (taxis, massages, visites…) ainsi que des conseils pour découvrir la ville de Strasbourg.Les entreprises ont aussi la possibilité d'organiser des événements dans l'hôtel grâce à une salle de séminaire de 57m². Elle permet d’accueillir près de 19 personnes.12 Rue Jacques Kablé,67000, Strasbourg,FranceTel : +33 388150606