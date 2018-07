Une nouvelle tête chez DéplacementsPros

Journaliste professionnel depuis 1981, Emmanuel a travaillé au journal Le Parisien avant de rejoindre Radio France en tant que reporter pendant 5 ans. Il a ensuite évolué à Tf1 comme rédacteur-en-chef puis co-présentateur de plusieurs programmes au début des années 90.Il arrive ensuite à Radio France Internationale où il effectuera une grande partie de sa carrière. Présentateur de journaux puis grand reporter, Emmanuel d'Abzac a également été rédacteur en chef des tranches d'informations du matin durant 10 ans. En tant que correspondant à l'étranger, Emmanuel a passé de nombreuses années en Afrique. Responsable du bureau Rfi-France24 en Afrique centrale pendant 3 ans il a ensuite dirigé pendant 2 ans l'antenne de Rfi à Lagos au Nigeria. Durant cette période sur le continent africain, Emmanuel a assuré des correspondances pour la plupart des chaines de télévision françaises (Tf1, France2, BFM, TV5, France24 et Canal+).Emmanuel a enseigné pendant 5 ans à l'Ecole Supérieure de Journalisme de Paris. Il est titulaire d'un Master2 en journalisme et est licencié en histoire et en géographie.Il est joignable sur le mail de la rédaction de DeplacementsPros