Une tablette pour téléphoner de sa chambre d'hôtel

Intelity et Blulp viennent de développer un système qui risque de ringardiser définitivement les téléphones fixes de chambres d’hôtel. En lieu et place de ces outils du XXe siècle, une tablette qui permet au client de passer des appels téléphoniques externes, de chambre à chambre et à destination du personnel de l’hôtel (lobby, room-service…).

Ce passage à un canal tout-en-un offre une convivialité accrue pour le client et permet à l’hôtel de rationnaliser la maintenance de son système et d’en diminuer les coûts.