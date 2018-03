Verizon intègre Fleetmatics et Telogis

Le lancement de Verizon Connect marque l’intégration complète de la division des véhicules connectés de Verizon avec deux sociétés de gestion des collaborateurs mobiles et de gestion de flottes acquises récemment, sous une seule marque unifiée.



Verizon Connect est le fruit de 5 milliards de dollars d'investissements. La solution fournit la connectivité et la connaissance des données qui permettent aux clients d'être mieux informés sur la localisation des véhicules et des équipes, l'efficacité, la sécurité, la productivité et la conformité.



La gamme de solutions et de services de Verizon Connect est composée de plates-formes globales de gestion des équipes mobiles et des flottes, de matériel OEM embarqué et de Hum by Verizon, un dispositif connecté pour véhicule qui contribue à offrir une expérience de conduite plus sûre, plus intelligente et plus connectée aux les utilisateurs.



Andrés Irlando, PDG de Verizon Connect explique : "Nous travaillons avec nos clients pour acheminer plus efficacement leurs véhicules et réduire les émissions de gaz, pour surveiller les diagnostics des véhicules et améliorer l’efficacité énergétique, et offrir une application de gamification afin de récompenser les conducteurs les plus prudents pour ne citer que quelques exemples" .



Les anciennes marques de la gamme de solutions pour véhicules connectés de Verizon, notamment Fleetmatics, Verizon Telematics et Telogis, sont désormais toutes regroupées sous l’entité Verizon Connect.