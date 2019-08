easyHotel ouvrira son premier établissement à Nice

easyHotel acquiert l'Ibis Palais des Congrès de Nice, avec une finalisation prévue en octobre 2019. L'hôtel proposera alors 94 chambres, contre 87 actuellement, avec un investissement global de 11,7 millions d'euros.



Avec plus de 10 millions de nuits enregistrées en 2018, le marché niçois de l’hôtellerie fait, en effet, preuve d’une grande dynamique tant auprès d’une clientèle domestique que des voyageurs internationaux.



"Ayant, ces dernières années, conforté son attractivité en investissant dans des équipements structurants et services urbains, la ville séduit une clientèle d’affaires et touristique. easyHotel Nice sera notre premier établissement français et nous l’exploiterons directement" , déclare Marc Vieilledent, Chief Development Officer d’easyHotel