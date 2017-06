3 milliards d’euros pour les gares d’Ile-de-France

Le Stif veut améliorer et moderniser les gares de l'île-de-France. Des travaux sont en cours ou à l’étude dans plus de 150 gares et cela passe notamment par la création de 150 espaces connectés confortables et chauffés en gare, équipés de prises électriques et d’une connexion wifi gratuite. De quoi améliorer l'ordinaire pour les déplacements professionnels.



Les chantiers prévoient également l’embellissement des structures, l’amélioration de la circulation (construction de passerelles ou tunnels de franchissement des quais) ou encore l’amélioration des flux et de l’information voyageurs grâce à plus de signalétique et d’écrans. Le programme donne par ailleurs la priorité aux grandes gares de grande couronne.



En outre, un budget de 1,4 milliard d’euros a été débloqué afin que 266 gares deviennent accessibles pour les personnes en situation de handicap en 2025.



De plus, 100% des 455 gares ferroviaires de la région seront intégralement vidéoprotégées d’ici 2021. A la même époque, elles seront également toutes équipées de portiques de validation de titres de transport. Le Stif souligne que "La présence humaine, essentielle en gare, est renforcée cette année avec 700 agents supplémentaires consacrés à la sûreté déployés sur le terrain" .



De nouvelles gares tournées vers l’intermodalité

120 gares, soit toutes les gares de plus de 5 000 voyageurs par jour, seront disposeront de toilettes d’ici 2021, contre 46 seulement actuellement. Le communiqué précise : "En tant que carrefour des mobilités, les nouvelles gares ferroviaires doivent faciliter les connexions avec les autres modes transports traditionnels (bus, voiture, vélo, etc.) et plus alternatifs (covoiturage, autopartage, vélo électrique, etc.). Pour cela, le STIF encourage l’usage du vélo comme mode de rabattement vers la gare avec la création de 20 000 places de stationnement sécurisé Véligo d’ici 2020, mais aussi le lancement prochain d’un service régional de location longue durée de vélos à assistance électrique".



Par ailleurs, 10 000 places de stationnement supplémentaires pour les voitures seront créées pour 2021.



Le Stif ajoute "Enfin, des solutions innovantes de transports publics vont progressivement s’ajouter à l’offre existante, notamment avec l’expérimentation prochaine de véhicules autonomes sur l’Esplanade de Paris La Défense pour le dernier kilomètre de trajet des voyageurs, là où les bus classiques ne peuvent pas circuler".



En outre, les gares routières d’Île-de-France vont devenir des Eco-stations Bus. Ces nouvelles installations seront pensées pour améliorer le confort d’attente des usagers, renforcer leur sentiment de sécurité, leur procurer une meilleure vue d’ensemble et lisibilité de la station. Ce programme de rénovation et création concernera 52 Eco-stations sur 10 ans pour un budget de 200 millions d’euros, au rythme d’environ 5 par an. Deux projets sont actuellement à l’étude avec la station bus de Château de Vincennes et celle de la Gare de Lyon (rue de Bercy).