4 compagnies de plus autorisent les ordinateurs à bord

Les USA vont lever l'interdiction d'avoir des appareils électroniques en cabine sur les vols entre le Maroc et les États-Unis ce jeudi 13 juillet 2017. Les passagers pourront ainsi embarquer avec leur ordinateur sur les vols de la RAM Les autorités américaines ont également mis un terme à cette restriction le 9 juillet pour les dessertes de Royal Jordanian et Kuwait Airways ou encore le 11 juillet pour celles d'Egyptair. Les 3 compagnies rejoignent ainsi les rangs de leurs consœurs du Moyen-Orient ou de Turquie comme Emirates Etihad ou encore Turkish. Saudia de son côté a indiqué aux médias qu'elle serait en mesure de répondre aux exigences des USA à compter du 19 juillet prochain.En mars dernier , les États-Unis ont imposé une interdiction des appareils électroniques plus gros que des smartphones en cabine sur tous les vols en provenance de huit pays : le Maroc, l’Égypte la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar et la Turquie. Toutes les compagnies semblent avoir désormais répondu aux demandes de contrôles renforcés des Etats-Unis.