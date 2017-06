AFTM, le grand jeu des chaises musicales

Repenser la Présidence ?

Pour les « retraités » qui postulent, la bataille n’est pas gagnée même si la disponibilité du statut est attractive. Michel Dieleman, qui veut rester à la présidence de l’AFTM, souligne qu’il " faut du temps et des connaissances pour faire avancer les dossiers ". Il en a et, quel que soit le regard porté sur l’actuel Président, nul ne peut contester qu’il a été le maître d’œuvre de l’association, son fer de lance et l'un de ses fondateurs. Son image est excellente au sein des institutions du voyage. " Oui mais il faut éviter le combat de trop ", assène un nouveau candidat qui " ne veut pas d’égo surdimensionné là où la solidarité de tous doit faire avancer des dossiers plus politiques qu’économiques ". Et d’ajouter, " il y a de jeunes pousses qui, en province, portent l’association et seraient parfaitement capables de la défendre à Paris ". Il est vrai que l’AFTM manque de PME/PMI ou d’assistantes souvent très impliquées pourtant dans les achats de voyage. "Il est dommage que Claude Lelièvre, l'actuel premier vice Président, ne puisse pas reprendre le flambeau car sa vision de l'avenir du travel manager est séduisante ", remarque aussi un membre du CA qui serait attiré par " un Président intégré au sein d'une grande entreprise du CAC 40 et capable de faire la part des choses, que ce soit en management comme en technologie ".



Enfin, et ce sera sans doute la mission du prochain CA, Il manque une stratégie globale autour du voyageur d’affaires. Un dossier comme Parafe, souvent bloqué pour des raisons politiques et syndicales, devrait être portés par l’institution. Les négociations sur le "corporate pre check" n’existent pas avec les USA et l’absence de dialogue avec les conseillers économiques des pays où la France est présente est pénalisante. Des dossiers "politiques", il n'en manque pas.



Dernier volet, la refonte attendue des règles déontologiques dans les achats, pourtant portée en Allemagne ou en Grande Bretagne, ne semble pas motiver l’AFTM, membre de l’Enact. D’ailleurs cette structure, European Network of Associations for Corporate Travel (ENACT) créée en mars 2014 vivote plus qu’elle n’existe. Pas de bataille gagnée, pas de grands projets dévoilés. Pas plus de rapports d’activité communiqués à la presse et aucune représentation visible dans les instances européennes. Un coup pour rien.



Il y a d'autres sujets stratégiques sur la table : que deviendra l’accord avec ACTE dont la concrétisation se limite à une ou deux conférences parisiennes et qui avait, il y a quelques mois, demandé à l’AFTM (sans l'obtenir) de payer la cotisation de ses adhérents ? Acte est aujourd’hui en forte perte de vitesse aux USA, bousculé par une GBTA présente sur tous les fronts. Dans quelques jours, elle organise à Paris une réunion dont le contenu reste assez faible. Du déjà vu.



Enfin, que fera Thibault Barat, le délégué général, souvent montré du doigt par une partie du CA et pourtant artisan incontesté de la réussite de l’AFTM ? Pour beaucoup de nouveaux candidats, il reste le fer de lance du développement. Les fournisseurs apprécient son efficacité. A son poste de délégué opérationnel, il est à l’origine de la création des délégations régionales. Son omniprésence fait grincer des dents certains membres du CA qui, au quotidien, sont rarement présents pour donner un coup de main. C’est la vie associative avec toutes ses contradictions. Seule certitude, si le bureau à venir devait remettre en cause le travail réalisé, il partira vers de nouvelles aventures. L'AFTM aurait alors beaucoup à perdre.



Peut-on faire du neuf avec du vieux ? Quoiqu’il en soit onze postes sont à pourvoir. Il y a aura donc des figures connues au prochain CA. Que fera cette nouvelle instance ? Votera t-elle comme un seul homme pour l’ancien président ? Verra-t-on une liste concurrente se présenter à cette Présidence ? Quels sont les projets politiques des postulants ? Tout cela sera connu le 13 au soir. Seule ombre au tableau : aucun programme, ni projet n’a été présenté par les candidats. Pas plus par l’ancien président que par ceux qui briguent sa place. A croire que cette élection passera comme une lettre à la poste pour l’équipe sortante. Pas si sûr pourtant !



Marcel Lévy



(Note de l'éditeur: Marcel Lévy a été avec Marc Dumas parmi les membres fondateurs de l'AFTM)